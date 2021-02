Standard – Anderlecht: de Raskin à Sambi Lokonga, deux milieux de terrain riches en pépites belges

Nicolas Raskin, Samuel Bastien, Albert Sambi Lokonga, Anouar Ait El Hadj, ou encore Michel-Ange Balikwisha et Francis Amuzu en prenant en compte les ailiers. Voici la liste des jeunes joueurs belges évoluant dans le cœur du jeu du Standard et d’Anderlecht, qui se retrouveront ce dimanche (13h30), à l’occasion du Clasico. Du côté Liégeois, Nicolas Raskin (20 ans) déchaîne les passions en s’affirmant comme l’un des meilleurs milieux du championnat belge cette saison. À ses côtés, Samuel Bastien n’est plus aussi jeune (24 ans), mais il fait tout de même partie des hommes forts du milieu de Mbaye Leye cette saison, avec 4 buts inscrits, dont un dimanche dernier. Si l’on prend également en compte les ailiers, Michel-Ange Balikwisha, à peine âgé de 19 ans, a déjà disputé 21 matches de championnats cette saison pour 6 buts et 2 assists, faisant de lui l’un des U19 les plus prolifiques de la planète.

« Avec des joueurs comme Raskin ou Balikwisha, le Standard a clairement misé sur l’avenir. Ils vont devoir faire le nécessaire désormais pour les conserver et pour construire une équipe autour d’eux. Je pense que Raskin est vraiment en train de faire son trou car malgré sa taille, il parvient vraiment à s’imposer dans les duels. Il est en plus en train d’acquérir énormément d’expérience en borde de Meuse, ce qui est très important », estime Walter Baseggio, ancien Diable rouge.

Mais les pépites belges ne sont pas en reste non plus côté anderlechtois, ou Sambi Lokonga porte déjà le brassard de capitaine à l’âge de 21 ans. Patron de l’entrejeu, il frappe même déjà à la porte des Diables rouges en l’absence de longue durée d’Axel Witsel. À ses côtés, Anouar Ait El Hadj (18 ans) a pris une autre dimension ces dernières semaines, en s’affirmant comme le joueur en forme du moment au poste de numéro 8 chez les Mauves. Enfin, malgré ses statistiques décevantes pour un ailier (1 but et 1 assist en championnat), Francis Amuzu (21 ans) a tout de même laissé entrevoir de bonnes choses cette saison sous le maillot anderlechtois, où il a retrouvé un rôle de titulaire et semble en progression par rapport à la saison dernière. Sans oublier Yari Verschaeren blessé depuis le mois de décembre dernier, qui compte d’ores et déjà six sélections chez les Diables.