Coronavirus - Kinepolis continue à miser sur son expansion

Selon Eddy Duquenne, la décision d'aller de l'avant avec les projets a été prise principalement parce que Kinepolis peut l'assumer financièrement, "mais aussi parce que nous croyons en l'avenir". "La suspension d'un chantier et son redémarrage entraînent souvent des coûts supplémentaires importants et des problèmes de calendrier."

Kinepolis a décidé de poursuivre cinq projets de construction en cours ces derniers mois. L'un des complexes a ouvert ses portes en octobre aux Pays-Bas et trois autres sont désormais prêts à en faire de même au Canada, en France (Metz) et, à nouveau, aux Pays-Bas. L'achèvement du cinquième cinéma, également à Metz, est prévu pour le début de l'année 2022.

Le patron n'exclut pas non plus que Kinepolis se remette bientôt sur le marché des acquisitions. "Nous sommes encore régulièrement contactés pour des opportunités", glisse-t-il ainsi, et beaucoup d'investisseurs privés "attendent aussi massivement d'être impliqués". Bien qu'il subsiste de nombreuses incertitudes, "nous serions prêts à prendre le risque et la charge supplémentaire si nous pouvions faire une très bonne affaire dans ces circonstances", assure Eddy Duquenne.