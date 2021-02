Europa League: l’Antwerp en quête d’exploit pour renverser les Rangers en Ecosse (Direct à 18h55)

Ortwin De Wolf défendra les cages de l’Antwerp contre les Rangers lors du seizième de finale retour d’Europa League, jeudi soir (18h55) à Glasgow. L’Iranien Alireza Beiranvand, qui a dû quitter dimanche le terrain en cours de partie contre Saint-Trond en raison d’une blessure à la hanche, est sur le banc.

En comparaison avec le match aller, perdu 3-4 au Bosuil, Didier Lamkel Zé (suspendu) fait son retour et prend la place de Felipe Avenatti en attaque. Au milieu de terrain, Birger Verstraete a été préféré à Boya alors que Seck, suspendu, a été remplacé par le Français Jérémy Gélin dans l’axe central de la défense.

Les Rangers joueront eux sans leur capitaine et latéral droit James Tavernier et leur attaquant Kemar Roofe, blessés. Ces absences profitent à Leon Balogun et Ryan Kent. Ancien pensionnaire du KRC Genk, Ianis Hagi est titulaire.