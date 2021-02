Europa League : l’Antwerp est éliminé de la compétition après une lourde défaite contre les Rangers (vidéo, 5-2)

Mais les choses ne se passaient pas comme espéré pour les Anversois, Jeremy Gelin donnait rapidement une mauvaise passe en retrait et Ryan Kent offrait le but sur un plateau à Alfredo Morelos qui n’avait plus qu’à tromper Ortwin De Wolf (9e).

Après la défaite subie au match aller (3-4) à Anvers, les hommes de Franky Vercauteren devaient se rattraper et livrer une prestation solide pour espérer éliminer les Rangers, invaincus à domicile depuis le 12 mars 2020 et le huitième de finale aller de l’édition précédente de l’Europa League face au Bayer Leverkusen (1-3).

Les Anversois montraient toutefois de la ressource et égalisaient par l’intermédiaire du Soulier d’Or, Lior Refaelov, qui déviait au fond des filets un centre à ras de sol de Jordan Lukaku (32e). Lukaku lui-même était proche de mettre l’Antwerp devant mais, après un beau crochet, le Diable Rouge envoyait une frappe puissante du pied droit juste à coté du but d’Allan McGregor (44e).

Les hommes de Franky Vercauteren commençaient la deuxième période aussi mal que la première et étaient surpris par le jeune Nathan Patterson qui, entré au jeu à la mi-temps à la place de Leon Balogun, inscrivait le premier but de sa jeune carrière (46e).

Les choses ne s’arrangeaient pas quelques minutes plus tard quand Morelos, intenable, se jouait de Martin Hongla pour servir Kent qui alourdissait encore la marge entre les deux équipes (55e). Mais les Anversois ne s’avouaient pas vaincus et Didier Lamkel Zé profitait bien d’une mésentente entre Connor Goldson et McGregor pour pousser le ballon au fond des filets et maintenir l’espoir (57e).

L’espoir anversois était douché lorsque les Écossais inscrivaient un quatrième but et portaient le score à 8-5 au total des deux confrontations grâce à Borna Barisic, double buteur sur penalty à l’aller, et qui convertissait à nouveau un coup de réparation après une faute de Maxime Le Marchand sur Morelos (79e).

C’est un autre penalty qui scellait le score de la rencontre. Opoku Ampomah, à peine entré, commettait une faute dans la surface et, une fois n’est pas coutume, Barisic laissait le ballon à un autre nouveau venu, Cedric Itten, qui inscrivait le 5-2 (90e+2).

Les Anversois, battus 9-5 au total des deux rencontres, sont éliminés et devront désormais se concentrer sur la Jupiler Pro League où ils sont actuellement deuxièmes avec 48 points, à 15 unités du Club de Bruges.