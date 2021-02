Coronavirus: CureVac attend le feu vert européen avant l’été

Actuellement, trois vaccins contre la Covid-19 ont reçu le feu vert pour être utilisés dans l’UE: ceux de Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca. Janssen (Johnson & Johnson) a introduit sa demande d’une autorisation conditionnelle le 16 février, et une réponse de l’EMA est attendue à la mi-mars.

Les députés européens des commissions de la santé publique (ENVI) et de l’industrie (ITRE) auditionnaient jeudi après-midi des dirigeants de sept laboratoires et groupes pharmaceutiques (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson &Johnson, CureVac, Novavax en Valneva), dont six ont déjà conclu avec l’UE des accords d’achat anticipé pour 2,6 milliards de doses.