Europa League: même décimé par les absences, le Club de Bruges peut se qualifier face au Dynamo Kiev (Direct à 21h)

Finalement négatif au coronavirus, Simon Mignolet défendra évidemment les buts du Club de Bruges contre le Dynamo Kiev en seizième de finale retour de l’Europa League, jeudi soir au Jan Breydel. Thomas Van den Keybus est lui titulaire, en lieu et place de Charles De Ketelaere, placé en quarantaine.

C’est la deuxième titularisation de Van den Keybus après avoir débuté le match de Coupe de Belgique contre Olsa Brakel. Le joueur de 19 ans a aussi disputé 12 matches en D1B avec le Club NXT, l’équipe espoirs.

Mercredi, le Club Bruges avait annoncé que Mignolet et Charles De Ketelaere avaient subi un test positif au Covid-19. Comme les deux joueurs avaient déjà eu un faux positif lors des tests Covid de l’UEFA et qu’ils avaient été testés négatifs lors des dépistages de la Pro League quelques jours plus tôt, un nouveau test était prévu mercredi après-midi, par le même laboratoire de l’UEFA. Il s’est révélé négatif pour le gardien alors que le milieu a dû rester en quarantaine.