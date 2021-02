Europa League: le magnifique geste de fair-play de la part d’Alfredo Morelos, salué par Romelu Lukaku, pendant Rangers - Antwerp (vidéo)

Lancé sur la droite, en face-à-face avec Jérémy Gélin, l’attaquant des Rangers s’est arrêté de jouer après que son adversaire s’est stoppé, se tenant la cuisse. Morelos aurait très bien pu profiter de cette occasion pour aller au bout de son action, mais il a préféré jouer la carte du fair-play. Les joueurs anversois n’ont pas manqué de le remercier pour ce geste.

Romelu Lukaku, devant le match entre autres pour voir son frère Jordan, a aussi tenu à saluer l’attitude de l’attaquant des Rangers.

« Fair-play à Morelos des Glasgow Rangers. Il allait au but et il s’est arrêté pour la blessure de son adversaire...grande sportivité », a tweeté le buteur des Diables rouges et de l’Inter.