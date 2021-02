Europa League: Jan Vertonghen et Benfica éliminés sur le fil contre Arsenal, Dries Mertens et Naples également dehors (vidéos)

Arsenal s’est fait peur mais les Gunners se sont finalement qualifiés pour les huitièmes de finale de l’Europa League grâce, notamment, à un doublé de leur capitaine, Pierre-Emeryck Aubameyang (21e et 87e) et à un but de Kieran Tierney (67e). Côté lisboète, où Vertonghen a joué toute la rencontre, ce sont Diogo Goncalves (43e) et Rafa Silva (61e) qui ont fait douter jusqu’au bout les hommes de Mikel Arteta, 11e de Premier League.

Après sa victoire 1-2 dans le Nord de la France à l’aller, l’Ajax a validé sa qualification face à Lille (2-1) grâce à des buts de Davy Klaassen (15e) et de David Neres en fin de rencontre (88e). Le penalty de Yusuf Yazici n’était pas suffisant pour permettre aux Lillois de retourner la situation (78e).