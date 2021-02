Echange musclé entre Maggie De Block et une psychiatre

« 1ère dose du vaccin faite. Yes. Bientôt plus de liberté ».

L’ex-ministre de la santé lui a signifié en néerlandais « qu’elle était prioritaire en tant que médecin pour aider les patients et non pour danser ». La psychiatre ayant partagé des emojis d’un homme dansant et d’un soleil et l’ex-ministre y voyant « un homme danser au soleil »

Réponse en français de la psychiatre : « Quand je parle de plus de liberté, je parle de liberté pour les citoyens belges grâce à l’immunité collective et à la vaccination. Votre remarque est inutilement blessante et humiliante, je ne vous en remercie pas alors que je me donne sans compter depuis des mois et des mois »