Les Etats-Unis autorisent le stockage du vaccin de Pfizer/BioNtech à des températures de congélateurs

La FDA «autorise que les doses congelées et non-diluées du vaccin de Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 soient transportées et conservées aux températures conventionnelles couramment utilisées pour les congélateurs pharmaceutiques pour une période de jusqu’à deux semaines», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

«Cela constitue une alternative au stockage favorisé des doses non diluées à une température ultra-basse» comprise entre -80ºC to -60ºC, a-t-elle précisé.

Elles avaient déclaré avoir fourni des données démontrant «la stabilité du vaccin» quand il est stocké entre -25 et -15 degrés Celsius, soit la température de congélateurs médicaux courants.

Selon la demande des deux entreprises, cette durée devait s’ajouter à la possibilité de conserver le produit dans un réfrigérateur normal (entre +2 et +8 degrés) pendant cinq jours.

Cette autorisation par la FDA «est importante et permet aux doses d’être transportées et conservées dans des conditions plus flexibles», a déclaré Peter Marks, directeur du Centre de contrôle et de recherche biologique de l’Agence, cité dans le communiqué.

«Cette température alternative va aider à alléger la charge que constitue la nécessité de procurer des équipements de conservation ultra-froide aux sites de vaccination, et devrait aider à acheminer des vaccins vers plus de sites», a-t-il ajouté.

Autre vaccin basé sur la technologie de l’ARN messager, celui de Moderna peut lui être conservé pendant six mois à -20 degrés et rester stable au réfrigérateur classique pendant 30 jours.