Impact du Covid de 49 millions d'euros pour Proximus, qui va continuer à économiser

Les résultats financiers de 2020 sont conformes aux prévisions, soutient Proximus, qui s'appuie notamment sur une forte croissance de la base clients pour l'ensemble de l'année: +174.000 en Mobile Postpaid, +48.000 pour internet et +36.000 pour la TV. La base de clients de haute valeur, disposant de packs convergents ou reliés à la fibre est aussi en progression.

L'opérateur a d'ailleurs accéléré l'an dernier le déploiement de la fibre, pour atteindre 460.000 foyers et entreprises raccordées fin 2020. Plus largement, ses investissements ont franchi la barre du milliard d'euros l'an dernier, hors spectre et droits de diffusion du football.