Coronavirus - Le groupe de construction CFE enregistre une baisse de 11% de ses revenus

Le chiffre d'affaires s'est redressé au cours du second semestre 2020 alors qu'après les six premiers mois, les recettes étaient encore en baisse de plus de 19%. Pour l'ensemble de l'année, CFE a généré un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros. Le groupe attribue en partie le recul en la matière à la crise sanitaire.

La dette financière nette de la société a diminué de 24,6% l'année dernière, pour atteindre 601 millions d'euros. Le carnet de commandes a augmenté de 16,7%, s'établissant à 6 milliards d'euros, un "niveau historiquement élevé", se félicite CFE. Le bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) s'est fixé à 414,7 millions d'euros (-8,1%), pour un bénéfice final de 64 millions d'euros, soit une baisse de 52 % par rapport à 2019.