Coronavirus - Second semestre robuste pour Recticel après un premier semestre impacté par la pandémie

Le fabricant de mousses et produits d'isolation Recticel a affiché un "robuste" second semestre après avoir été lourdement touché par les conséquences de la pandémie durant la première partie de l'année. Le second semestre a été marqué par une hausse des ventes de 7%, après un repli en la matière de 17,5% durant les six premiers mois, indique-t-il vendredi dans ses résultats financiers annuels.

Par Belga