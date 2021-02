Bruges et l’Antwerp éliminés: mauvaise opération pour le coefficient européen de la Belgique

Après l’élimination en Europa League du FC Bruges et de l’Antwerp jeudi soir, c’est le coefficient européen de la Belgique qui prend un coup. Et ce n’est pas une bonne nouvelle compte tenu des futures réformes au niveau du football européen.

Ce coefficient se base sur les résultats européens des clubs lors des cinq dernières années et le champion des pays dans le top 10 reçoit un ticket direct la phase de groupes pour la Ligue des champions.

La Belgique, actuellement 9e, a déjà été reléguée d’une place par les Pays-Bas et se retrouve en bordure de top 10 devant l’Autriche. Mais les derniers résultats européens de nos clubs mettent une certaine pression alors que l’Ecosse et l’Ukraine (respectivement 11e et 12e) ont encore un club en lice en Europa League (Rangers et Kiev).