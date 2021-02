La crise covid a eu un impact de 49 millions d’euros sur les comptes de Proximus

En janvier 2019, Proximus avait déjà lancé un plan de transformation, qui avait coûté quelque 1.300 emplois. Le nouveau programme de réduction des coûts n’aura, lui, pas d’impact direct sur le personnel, assure un porte-parole. « Au contraire, nous investissons dans l’avenir des collaborateurs et nous sommes pleinement engagés dans la formation, l’upskilling (perfectionnement des compétences existantes, NDLR) et le reskilling (formation pour aider des personnes à acquérir de nouvelles compétences pour changer de métier, NDLR) ».

Proximus a bien résisté à la crise du coronavirus, grâce à une bonne dynamique commerciale pour ses principaux produits et à une solide maîtrise des coûts, indique vendredi l’opérateur dans ses résultats financiers annuels. Le groupe évalue l’impact du Covid à 49 millions d’euros. Pour continuer à maîtriser rigoureusement ses coûts, l’entreprise élabore d’ailleurs un nouveau programme visant à réaliser une économie brute totale d’environ 400 millions d’euros d’ici 2025.

Les résultats financiers de 2020 sont conformes aux prévisions, soutient Proximus, qui s’appuie notamment sur une forte croissance de la base clients pour l’ensemble de l’année : +174.000 pour les services mobiles postpayés (+4,2 %), +48.000 pour internet (+2,3 %) et +36.000 pour la TV (+2,2 %). Les lignes fixes (-7,8 %) et les cartes prépayées (-12,9 %) sont, elles, en déclin depuis des années et continueront cette tendance en 2020.