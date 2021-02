Coronavirus - Le Bureau du plan prévoit une croissance économique de 4,1% en 2021

En 2020, le PIB belge s'est replié moins fortement (-6,2%) que celui de la zone euro, de sorte qu'un mouvement de rattrapage également moins marqué est attendu au cours des deux prochaines années, explique le Bureau du plan. Au cours de la période 2023-2026, la croissance économique s'établirait à 1,4% par an en moyenne tant en Belgique que dans la zone euro.

Le taux d'épargne des ménages a fortement augmenté pendant la crise sanitaire. En 2021 et 2022, un mouvement de rattrapage de la consommation des particuliers suivra, selon le Bureau du plan. La consommation deviendra ensuite moins dynamique, en évoluant à un rythme semblable à celui du revenu disponible.

L'inflation belge est tombée à 0,7% en 2020 sous l'effet de la baisse des prix de l'énergie, explique encore le Bureau du plan. En 2021, les prix de l'énergie devraient revenir à des niveaux plus élevés et la reprise économique devrait alimenter l'inflation sous-jacente. Au total, l'inflation devrait s'élever à 1,3% en 2021 et s'accélérer ensuite pour atteindre 1,8% en 2026, prévoit l'institution.

Par ailleurs, l'emploi a diminué de -0,1% l'an dernier et le Bureau du plan s'attend à une baisse de 0,6% en 2021, parallèlement à la fin des mesures de soutien mises en place par les autorités. L'emploi intérieur devrait repartir à la hausse en 2022.

Ces perspectives sont entourées de nombreuses incertitudes, modère toutefois le Bureau du plan. "La reprise économique à court terme dépendra de la rapidité avec laquelle la pandémie pourra être maîtrisée et, par conséquent, du rythme de la vaccination. L'ampleur de l'impact économique structurel de la pandémie à moyen terme constitue une autre incertitude", selon l'institution. Les perspectives ne tiennent pas compte non plus de l'impact - positif - du Fonds européen de relance sur l'économie nationale.