Les vaccins AstraZeneca distribués trop lentement en Belgique? La task force vaccination répond

La Belgique a reçu plus de 200.000 doses du vaccin AstraZeneca mais seulement 67.000 ont été livrées aux centres de vaccination, rapporte l’Agence fédérale des médicaments.

Une information qui étonne le coordinateur du centre de vaccination Spoor Oost (Aners). Jan Stroobants. « Nous n’attendons plus que les vaccins », réagit-il au micro de Radio 1. « Pour la semaine prochaine, notre agenda est vide. Nous avons besoin de quelques jours pour convoquer les gens (…) Mais inutile de les convoquer si nous n’avons pas encore de vaccins, car on risquerait de devoir les rappeler. Lorsque nous serons sûrs d’obtenir le reste des vaccins, nous commencerons à les administrer », déclare-t-il.

Pourquoi ces lenteurs ? Ramaekers, chef de la task force vaccination, répond, toujours au micro de Radio 1. « Étant donné l’incertitude qui entoure les livraisons, nous ne programmerons les vaccinations qu’une fois que nous serons certains qu’elles arriveront », indique-t-il à Radio 1. « Dès que les doses arrivent, elles sont immédiatement programmées dans les centres de vaccination. Les invitations sont ensuite envoyées. Le délai entre l’arrivée et l’administration effective est de 1 à 2 semaines. Dès qu’AstraZeneca, comme Pfizer, commence à fournir des prestations plus stables, elle peut être plus rapide », avance-t-il.