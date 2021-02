Tour des Emirats arabes unis: Sam Bennett à nouveau le plus rapide au sprint, Tadej Pogacar toujours leader

L’Irlandais Sam Bennett a remporté la 6e étape du Tour des Emirats arabes unis (WorldTour), vendredi, entre Deira Island et Palm Jumeirah (165 km). Le coureur de Deceuninck-Quick Step s’est montré le plus rapide au sprint, devant l’Italien Elia Viviani (Cofidis) et l’Allemand Pascal Ackermann (BORA-Hansgrohe)

Six coureurs sont partis en début de course : deux hommes de Groupama-FDJ, le Français Matthieu Ladagnous et le Hongrois Attila Valter, deux d’Astana-Premier Tech, l’Espagnol Luis Leon Sanchez et le Kazakh Alexey Lutsenko, accompagnés de l’Espagnol Inigo Elosegui (Movistar) et du Français Tony Gallopin (AG2R Citroën).