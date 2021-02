Le Standard sans Nicolas Raskin contre Anderlecht

Le Standard ne pourra pas compter sur les services de Nicolas Raskin, dimanche face à Anderlecht. Le jeune médian liégeois ne s’est en effet toujours pas entraîné et ressent toujours des douleurs au pied. Il est donc forfait pour le Clasico.

« On espère qu’il puisse reprendre individuellement dimanche », explique Mbaye Leye, qui ne veut rien précipiter. « Il a joué plusieurs matches sous infiltration. Il faudra le récupérer à 100 % ».

Plus embêtant encore Joao Klauss est incertain. L’attaquant brésilien ne s’est pas entraîné vendredi mais devrait participer à la séance de ce samedi après-midi. « On verra son état physique », dit encore Leye, qui évoque « une petite surcharge de fatigue ». Selim Amallah, lui, est partant certain. « Il s’est bien entraîné cette semaine et est apte à 100 %, comme il l’était en janvier ».