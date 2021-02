David Goffin en demi-finale à Montpellier: «Je veux franchir un cap supplémentaire»

David Goffin (ATP 15) était satisfait, vendredi à Montpellier, après s’être qualifié pour les demi-finales de l’Open Sud de France, tournoi ATP 250 indoor doté de 262.170 euros. Le Liégeois, 30 ans, tête de série N.2, a dominé 6-4, 6-4 l’Italien Lorenzo Sonego (ATP 36), 25 ans, qui avait encore battu Novak Djokovic (ATP 1) fin de l’année dernière en route vers une accession en finale à Vienne.

Il s’agit de la troisième fois en quatre participations que David Goffin se hisse dans le dernier carré au tournoi de Montpellier. Et ce qui lui plaisait le plus, c’était le sentiment d’avoir été en contrôle des débats.

« Tout était beaucoup plus fluide que lors de mon premier match », a-t-il poursuivi, en référence au tour précédent où il avait eu besoin de trois sets et 2h33 de jeu pour écarter le Français Benjamin Bonzi (ATP 125). « Je me sentais bien dans l’échange, j’étais plus agressif, je changeais plus facilement de direction et j’osais venir au filet. C’est ma troisième demi-finale ici, mais je veux franchir un cap supplémentaire (il avait été battu l’an dernier par le Canadien Vasek Pospisil, ndlr). J’ai une nouvelle occasion, même si je sais qu’une fois arrivé à ce stade, ce sera dur. J’ai déjà deux bonnes victoires et j’espère que ce sera encore plus fluide demain en demi-finale. »