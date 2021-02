Arctic Rally: les Hyundai en forme, et le 4e temps pour Neuville dans la 1ère spéciale

Deuxième du shakedown de l’Arctic Rally, vendredi matin, derrière son équipier Ott Tanak, Thierry Neuville a signé le 4e chrono de la spéciale d’ouverture de cette deuxième manche du championnat du monde des rallyes (WRC), remportée par son équipier estonien.

« Il y avait pas mal de neige fraîche et donc de balayage sur cette spéciale d’ouverture, si bien que j’ai pu un peu bénéficier des lignes tracées par les deux voitures qui me précédaient (NDLR : Ogier et Evans) sur les 31 km de cette spéciale, mais que les pilotes qui passaient après moi en ont encore profité davantage, » analysait Thierry Neuville. « Nous avons un peu tâtonné, Martijn (Wydaeghe) et moi, pour trouver le bon rythme, et cela n’a pas toujours fonctionné. Mais je pense qu’il s’agit d’une bonne entrée en matière malgré tout. »