Chauffage neutre en CO2 : pas une fiction, mais la réalité

Vous ne vous sentez peut-être pas encore concerné, mais le chauffage neutre en carbone n’est plus une fiction. Les combustibles liquides produits à base de CO 2 et d’énergies renouvelables existent déjà et seront bientôt aussi disponibles pour les consommateurs de mazout.

DES BIOCOMBUSTIBLES AUX E-FUELS Les biocombustibles sont entre-temps déjà utilisés pour remplacer les combustibles fossiles. Mais au Karlsruhe Institute of Technology (KIT), ils vont encore plus loin. Ils travaillent sur les technologies permettant de créer un cycle fermé du CO 2 . Chez Ineratec, une spin-off du KIT, ils œuvrent ainsi à une première mondiale avec leur installation innovante du programme P2X. Pour la première fois, les quatre étapes* de la conversion de l’électricité en combustible vert ont été regroupées en une seule installation. Ces combustibles liquides synthétiques sont également appelés « e-fuels ».

CLIMATIQUEMENT NEUTRE La combustion des e-fuels (produits au départ d’énergies solaires ou éoliennes renouvelables), libère du CO 2 mais celui-ci est réutilisé lors de la production. C’est pourquoi nous parlons de combustible neutre en carbone. L’avantage de ce combustible renouvelable est qu’il peut être mélangé aux combustibles fossiles, comme le mazout que vous consommez actuellement, et qu’il pourra même les remplacer complètement à terme. Nous nous rapprochons ainsi petit à petit d’un chauffage neutre en CO 2 . Un autre grand avantage de ces combustibles neutres en carbone est qu’ils ne requièrent pratiquement aucune adaptation de votre chaudière au mazout. Vous pouvez donc continuer à utiliser votre système de chauffage existant tout en réduisant graduellement vos émissions de CO 2 .

* Tout d’abord, l’installation filtre le CO 2 de l’air pour pouvoir l’utiliser comme matière première. Ensuite, le CO 2 et la vapeur d’eau sont dissociés en monoxyde de carbone (CO) et hydrogène (H2). Dans la troisième étape, des chaînes d’hydrocarbures plus longues sont construites à partir de ce mélange gazeux. Dans la phase finale, celles-ci sont fractionnées pour en produire les composants de base de l’essence, du kérosène et du diesel. (Voir schéma)