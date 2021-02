Alexander De Croo: «Il faut redoubler de prudence»

Le Comité de concertation s’est réuni une nouvelle fois ce vendredi. Il rassemble le Premier ministre, les principaux membres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées. La réunion s’est déroulée dans un contexte tendu entre les tenants d’assouplissements plus importants des mesures sanitaires et les partisans du maintien d’une ligne dure.

« Nous observons une hausse généralisée des chiffres de contamination et d’hospitalisation », a entamé le Premier ministre. « Cela nous amène à être prudent. Nous savons qu’il y a des variants, beaucoup plus contagieux, à surveiller. »