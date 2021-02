Coronavirus: un couvre-feu de minuit à 5h à partir du 1er mars, sauf à Bruxelles

A partir du 1er mars, le couvre-feu wallon sera aligné sur celui du fédéral, a annoncé vendredi le ministre-président régional, Elio Di Rupo, à l’issue d’un comité de concertation qui a décidé de reporter ses décisions à la semaine prochaine en raison des incertitudes liées à l’évolution de l’épidémie.

Concrètement, le couvre-feu wallon débutera à minuit, et non plus à 22h, pour se terminer à 5h00.

A Bruxelles, par contre, le début du couvre-feu reste maintenu à 22h00, a de son côté indiqué le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort.