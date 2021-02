Pas de nouvelles mesures d'assouplissements: ce que disent les chiffres (infographie)

Le Comité de concertation est repoussé à la semaine prochaine, vendredi ou plus tôt si nécessaire. En effet, les derniers chiffres relatifs aux hospitalisations, dont disposent les autorités, ont été jugés trop mauvais pour pouvoir envisager de nouvelles mesures de déconfinement.

Assouplir aurait été « irresponsable »

« Nous observons une hausse généralisée des chiffres de contamination et d’hospitalisation », a entamé le Premier ministre. « Cela nous amène à être prudent. Nous savons qu’il y a des variants, beaucoup plus contagieux, à surveiller. » Assouplir les mesures aurait été « irresponsable » et « irréfléchi » , a avancé le Premier ministre.