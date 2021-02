Chiffres en hausse, couvre-feu…: ce qu’il faut retenir du Comité de concertation

1. Chiffres en hausse

« Nous observons une hausse généralisée des contaminations et des hospitalisations », a expliqué le Premier ministre, qui a avancé le chiffre de 200 nouvelles hospitalisations ces derniers jours. « Nous sommes préoccupés. Nous n’assouplirons pas, c’est trop dangereux. »

2. Une semaine pour y voir plus clair

Les éventuelles décisions du Comité de concertation ont été repoussées à la semaine prochaine. « J’ai dit à la Chambre ce jeudi qu’il ne fallait pas prendre de décision en pleine tempête », a indiqué Alexander De Croo. « Les chiffres ne nous permettent pas de prendre de nouvelles décisions. C’est pour cela que le Comité de concertation a décidé de faire une pause d’une semaine qui nous permettra d’y voir plus clair. » D’ici là, l’arrêté ministériel est prolongé ce qui veut dire que les métiers de contacts concernés pourront bien rouvrir le 1er mars.

« Le printemps de la liberté est à nos portes », a encore déclaré le Premier ministre sur une note d’espoir. « Les assouplissements ne sont plus si éloignés que cela mais à une condition : être très prudents dans les semaines qui viennent. »

3. Une troisième vague ?

« Sommes-nous entrés dans une troisième vague ? », s’est demandé le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) lors de la conférence de presse. « Les chiffres vont-ils augmenter de façon exponentielle ou les données vont-elles rester stables dans les prochains jours ? Aujourd’hui, nous ne sommes pas capables de le dire », a-t-il mis en garde.

4. Couvre-feu : la Wallonie s’aligne sur la Flandre

À partir du 1er mars, le couvre-feu wallon sera aligné sur celui du fédéral. Concrètement, le couvre-feu wallon débutera à minuit, et non plus à 22h, pour se terminer à 5h00. A Bruxelles, par contre, le début du couvre-feu reste maintenu à 22h00, a de son côté indiqué le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort (PS).

5. Phase 1B pour les hôpitaux

« On demande aux hôpitaux de passer à la phase 1B », a par ailleurs indiqué le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke (SP.A). Le gouvernement fédéral et les entités fédérées ont décidé de ne pas procéder à des assouplissements en raison de l’augmentation du nombre d’hospitalisations constatées cette semaine. « Les hôpitaux doivent réserver la moitié des lits en soins intensifs pour accueillir des patients souffrant du covid-19 », a déclaré Frank Vandenbroucke.