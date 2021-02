Coronavirus - La pêche flamande à un niveau abyssal

Septante pour cent de la pêche a été destinée aux ports belges, au premier rang desquels ceux de Zeebrugge (6.764 tonnes) et Ostende (5.700 tonnes). Le reste a principalement été exporté aux Pays-Bas et en Norvège.

Le résultat de 2020 a été affecté par le coronavirus, qui a mis les bateaux du secteur à l'arrêt pendant plus semaines.

La plie (20% du total) et la sole (15%) ont été les poissons les plus pêchés. La sole reste cependant la plus importante économiquement puisqu'elle représente 42% de la valeur de l'offre totale. Cette dernière a atteint 74,3 millions l'an dernier, en baisse de 8%.