Métiers de contact: ce qui pourra rouvrir le 1er mars

Comme prévu lors du précédent Comité de concertation, les métiers de contacts qui étaient encore fermés (salons d’esthétique, barbiers, pédicures non médicales, salons de manucure, les salons de massage, salons de tatouage/piercing et les autres métiers de contacts) peuvent reprendre leurs activités à partir du 1er mars.

« Time out » d’une semaine

Les gouvernements fédéral, régionaux et communautaires réévalueront la situation vendredi prochain. « En pleine tempête, il ne faut pas décoller. Les chiffres incertains ne nous permettent pas d’assouplir les mesures en vigueur. Ce serait insensé et irresponsable », a expliqué le Premier ministre, Alexander De Croo, pour justifier ce « time out » d’une semaine.

Après des semaines de stagnation, les chiffres de contamination et d’hospitalisation repartent à la hausse, et pas seulement dans une région ou un hôpital, a-t-il affirmé.

« La question se pose de savoir si nous sommes entrés dans une troisième vague, si l’on va rester stable ou diminuer. Si on entre dans une troisième vague, on est dans une exponentielle et ça va aller très vite. Plutôt que de commettre des erreurs et de tout gâcher, on préfère se donner quelques jours et prendre des mesures plus appropriées », a dit de son côté le ministre-président wallon, Elio Di Rupo.