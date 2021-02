Arctic Rally: Hyundai et Thierry Neuville jouent les opportunistes (vidéo)

Avec Tanak et Breen aux deux premières places de l’Arctic Rally, et Thierry Neuville à la 4e au terme de la première étape, Hyundai a surtout tiré profit d’une meilleure position de départ de ses pilotes.

Avec trois voitures parmi les quatre premiers au terme de la première étape de l’Arctic Rally, vendredi soir, Andrea Adamo aurait pu s’extasier ; il s’en gardait bien : « Si nous sommes si bien classés pour le moment, c’est d’abord parce que nous ne l’étions pas au terme du rallye Monte-Carlo », asséna le patron d’Hyundai Motorsport. Ogier et Evans au balai Et de fait, classés aux deux premières places à Monaco, Sébastien Ogier et Elfyn Evans ont dû jouer aux balayeurs sur la première spéciale (de 31 km) de ce rallye, parcourue à deux reprises. Du coup, tous ceux qui passaient après les pilotes Toyota en ont profité. Thierry Neuville (3e sur la route) pour commencer ; beaucoup d’autres ensuite, à commencer par ses équipiers Ott Tanak (qui passait 7e) et Craig Breen (9e), classés dans cet ordre aux deux premières places du classement provisoire, avec 20 secondes d’avance sur Rovanpera (victime d’une petite sortie de route dans la première spéciale), et une demi-minute déjà sur Neuville, talonné par Evans et Suninen.

Neuville : « En profiter ce samedi » « Lors du premier passage, nous avons clairement tiré profit de notre position sur la route par rapport aux pilotes Toyota », admettait Neuville. « Mais lors du deuxième, nous avons souffert autant que les autres de la dégradation de la route qui a eu raison de nos pneus avant : dépourvus de clous à plusieurs kilomètres de l’arrivée, ils ont provoqué un tel sous-virage que j’avais l’impression d’avoir crevé à l’avant ! Mais au-delà de ça, il faut reconnaître que notre voiture marche très bien, et comme nous serons encore mieux placés sur la route samedi, j’espère que nous pourrons en tirer profit tout au long de ce qui sera la plus longue journée de ce rallye (6 spéciales et 144 km chronométrés), comme mes équipiers ont pu le faire aujourd’hui. Nous en profiterons également, Martijn (Wydaeghe, son copilote) pour encore affiner notre méthode de travail car il y a eu des moments de flottement dans notre communication. »