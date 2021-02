Voyages non essentiels interdits: Annelies Verlinden fait le point concernant les vacances de Pâques (vidéo)

Annelies Verlinden (CD&V) était invitée sur le plateau de la Une (RTBF) quelques heures après le Comité de concertation de ce vendredi. La ministre de l’Intérieur a évidemment commenté la décision des différents gouvernements du pays de ne pas assouplir les mesures en vigueur, notamment la prolongation de l’interdiction des voyages non essentiels, malgré l’insistance de l’Union européenne.

« On a reçu des avis de virologues, nous disant que ça reste dangereux d’aller à l’étranger pour des voyages non essentiels, c’est la raison pour laquelle nous avons décidé de prolonger cette interdiction jusqu’au 1er avril », a expliqué la ministre de l’Intérieur.

Quant à savoir s’il est envisageable de prévoir des vacances à l’étranger à Pâques, la ministre répond : « On suivra l’évolution des chiffres, des contaminations pour savoir si oui ou non, on va lever l’interdiction. »