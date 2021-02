Guillaume Gillet frustré après la défaite de Charleroi contre Genk: «On n’était pas assez tueur»

Le Sporting de Charleroi s’est incliné 1-2 face à Genk ce vendredi. Une très mauvaise opération pour les Zèbres en vue de la course au Top 4 puisque les voilà 11es, à quatre points de la 4e place.

« On est très frustré après ce match », a commenté Guillaume Gillet à l’issue de la rencontre au micro d’Eleven Sports. « On a fait ce qu’il fallait pour essayer de l’emporter, mais on finit sur une déception. Au moment où on a égalisé, on avait la mainmise sur le match en se créant quelques possibilités pour faire 2-1. Malheureusement, comme un peu trop souvent dernièrement, on n’était pas assez tueur en zone offensive et on le paye cash en contre-attaque. Il n’y a personne à pointer du doigt, on a fait le maximum. Maintenant, on va analyser et essayer de donner le max sur les six derniers matches pour atteindre notre objectif. »

Le gardien carolo Rémy Descamps partage ce même sentiment de déception. « On est déçu car on y était par rapport au contenu et au jeu proposé. Tout le monde était bien concentré sur les tâches offensives et défensives, mais ça n’a pas tourné dans notre sens. Sur le 1er but sur penalty, j’y vais à une main pour me donner une chance d’aller des deux côtés, mais malheureusement ma main n’était pas assez ferme pour stopper le ballon. Sur le 2e, on a essayé de joueur plus individuel sur les ailiers et on a alors perdu le fil du match sur cette action. »