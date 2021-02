Karim Belhocine après la défaite de Charleroi face à Genk: «On doit continuer à se battre»

Battu 1-2 par Genk ce vendredi soir, le Sporting de Charleroi est bien mal embarqué dans le sprint final vers le Top 4. Avec un bilan de 6 points sur 30 sur ces dernières rencontres, les Zèbres doivent désormais presque espérer un miracle pour remonter au classement.

« Honnêtement, je vous dis ce que je dis à mes joueurs : je n’y pense pas au Top 4 », a déclaré Karim Belhocine après le matcha u micro d’Eleven Sports. « On s’occupe du prochain match, sans se concentrer sur cet objectif qui reste encore un peu lointain. »

Le coach du SC Charleroi n’a en tout cas pas caché sa frustration. « À notre niveau, il suffit d’une erreur de placement pour être puni. C’est dommage, car on était vraiment bien organisé en 2e période alors que Genk avait des problèmes. On a poussé, mais Genk a marqué le deuxième but sur une de leurs deux sorties. C’est difficile pour un entraîneur et surtout pour mes joueurs, ils sentent qu’il y avait de la place pour gagner ce match. On doit continuer à se battre. Et moi, c’est pour mes joueurs que j’ai envie de me battre. »