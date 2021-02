Le syndicat des médecins saisit le Conseil d’Etat contre la stratégie de vaccination

Le syndicat médical Absym saisit le Conseil d’Etat au motif que la procédure d’identification des patients à risque dans le cadre de la campagne de vaccination « viole le secret médical », rapportent Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen samedi.

L’Absym, qui a introduit une demande de suspension, a dans le viseur un arrêté royal et un protocole d’accord entre les ministres de la Santé portant sur l’organisation de la campagne de vaccination. Pour le syndicat, la mise sur pied de bases de données permettant de centraliser et d’échanger quantité de données des patients « met en péril le secret médical ».

La stratégie de vaccination donne par ailleurs priorité aux personnes de moins de 65 ans souffrant de comorbidités, une décision qui entraîne une charge de travail supplémentaire pour les médecins généralistes, déjà surchargés, qui doivent aider à l’identification de ces patients, expose le syndicat. Selon plusieurs associations de médecins, cela compliquerait et retarderait aussi beaucoup la campagne de vaccination.

« L’objectif doit être de vacciner tout le monde le plus rapidement possible. L’âge est le facteur de risque le plus important pour le coronavirus », dit Marc Moens.