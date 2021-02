LeBron James répond au clash d’Ibrahimovic: «Je ne suis pas le gars qu’il faut attaquer»

« Je ne fais pas de politique… C’est la première erreur que font les gens lorsqu’ils deviennent célèbres et qu’ils acquièrent un certain statut. Restez en dehors de ça. Contentez vous de faire ce que vous faites le mieux. Le reste, ça ne me semble pas bon », avait ajouté l’ancien buteur du Paris SG.

Mais pour James, en tant que sportif, il ne suffit pas de gagner des titres : il est tout aussi gratifiant d’inspirer et de responsabiliser les gens, ainsi que de rassembler les Américains.

« Au bout du compte, je ne me tairais jamais sur les choses qui ne vont pas. Je m’engage en faveur de mon peuple et je prêche pour l’égalité, l’injustice sociale, le racisme, l’égalité en matière d’accès au vote. Toutes les choses qui ont rapport avec ce qui se passe au sein de notre communauté », a déclaré la superstar de la NBA.

« Il n’est pas question que je me contente de faire du sport. Je sais à quel point ma voix est puissante », a-t-il poursuivi.

« Pendant longtemps, on s’est entendu dire qu’en tant que sportifs, on devait être reconnaissants de pouvoir lancer une balle, dribbler un ballon, frapper avec une batte de baseball. On nous disait qu’on n’était pas capable ni autorisé à parler d’autre chose. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Et ce ne sera plus le cas pendant un long moment » a martelé James, très engagé dans le mouvement Black Lives Matter.