Arctic Rally: Neuville, 4e et menacé par Evans, se bat pour «comprendre les notes»

A ce stade, Thierry Neuville occupe toujours une jolie 4e position mais la menace d’Elfyn Evans est plus précise : le Gallois ne compte plus que 2,6 sec de retard alors qu’il était à 12,5 sec de notre compatriote après la 1ère spéciale du jour.

La boucle de la matinée de la 2e étape de l’Arctic Rally a livré son verdict. Au terme de la 5e spéciale disputée, Ott Tanak reste bien l’homme fort de ce début d’épreuve. En dépit d’une excursion dans un mur de neige où il a eu beaucoup de chance, l’Estonien conserve la tête du rallye et signe, sur cinq secteurs disputés, son 4e meilleur temps. Derrière, la résistance s’organise et les Toyota semblent retrouver leurs marques.

« Ce n’est vraiment pas facile », analysait Thierry en rentrant au parc d’assistance de Rovaniemi. « Je me bats pour comprendre clairement les notes. J’essaie de rester concentré et je fais mon boulot. On a fait du mieux qu’on pouvait ce matin. »