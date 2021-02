«De ce Clasico sortons vainqueurs»: la banderole des Ultras du Standard avant le choc face à Anderlecht (photo)

Le Clasico entre le Standard et Anderlecht prévu ce dimanche s’annonce bouillant, et décisif dans la course aux Playoffs 1. Et les supporters du Standard l’ont bien fait comprendre à leurs joueurs. Ce samedi matin, les « Ultras Infernos 1996 » ont accroché une banderole au sein de l’académie du Standard avec le message suivant : « Gloire et honneur à nos couleurs, de ce Clasico sortons vainqueurs ! ». Le choc est lancé !