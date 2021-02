Anderlecht prolonge le contrat du jeune Zeno Debast jusqu’en 2023

Anderlecht a prolongé le contrat du jeune défenseur Zeno Debast, a annoncé le club bruxellois samedi.

Debast, 17 ans, s’entraîne depuis quelques semaines avec l’équipe première du RSCA et a prolongé son contrat jusqu’en 2023. Il avait signé son premier contrat professionnel fin 2019.

« Zeno est un défenseur central moderne. Il lit très bien le jeu, il dispose d’une grande vitesse d’exécution et il sait prester sous pression », a déclaré Peter Verbeke, le directeur sportif du club. « Il doit cependant encore devenir plus solide dans les duels défensifs et c’est la raison pour laquelle il est important qu’il s’entraîne avec l’équipe première. »