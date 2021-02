Circuit Het Nieuwsblad: pour Davide Ballerini, c’est «un rêve qui devient réalité»

L’Italien, 28 ans, décroche la plus belle victoire de sa carrière et pour lui c’est « un rêve qui est devenu réalité », a-t-il confié à l’interview d’après-course. « Au fond de moi, je le sentais et l’équipe croyait vraiment en moi. »

« Julian n’a pas arrêté de me répéter : ’aujourd’hui c’est ton jour pour gagner’», a confié encore Davide Ballerini. « Alors que dire quand un champion du monde te dit ces paroles, cela donne de la force en plus. Objectivement, c’est une équipe fantastique. On a donné beaucoup de spectacle et cela a payé pour toute l’équipe et je suis vraiment très content. C’est un rêve qui devient réalité. C’est le début des classiques. J’adore, et j’adore cette équipe. Je n’ai pas de mots. Je regardais ces courses à la télé et j’en rêvais. Là on est ici et je gagne ».