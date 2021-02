ATP Montpellier: David Goffin se qualifie pour la finale après sa victoire contre Egor Gerasimov

Après une première manche gagnée 6-4 en 50 minutes, Goffin se faisait rejoindre par Gerasimov, tombeur d’Andy Murray au premier tour et qui enlevait le 2e set 6-2 en 40 minutes. Le numéro un belge réalisait le break à 4-3 dans le 3e set et s’ouvrait les portes de la finale en empochant le dernier set 6-4.

David Goffin s’est qualifié pour la finale du tournoi ATP 250 de Montpellier samedi en France. Le numéro 1 belge, 15e mondial et 2e tête de série de l’Open Sud de France, s’est imposé en trois sets 6-4, 2-6, 6-4 en 2 heures et 11 minutes face au Biélorusse Egor Gerasimov, 83e mondial, dans la première demi-finale de cette épreuve en salle sur surface dure dotée de 262.170 euros.

David Goffin affrontera en finale le vainqueur de la seconde demi-finale, qui oppose l’Espagnol Roberto Bautista Agut, 13e mondial et première tête de série, à l’Allemand Peter Gojowczyk, 144e mondial et issu des qualifications.

Le Liégeois disputera dimanche sa 14e finale sur le circuit ATP, la première depuis celle perdue face à Daniil Medvedev au Masters 1000 de Cincinnati en 2019. Goffin compte quatre titres ATP à son palmarès, décrochés en 2014 à Kitzbühel et Metz et en 2017 à Shenzen et Tokyo.