La possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid lourde de conséquences pour Eden Hazard?

Et selon le journal espagnol AS, cette hypothétique venue du jeune champion du monde pourrait être lourde de conséquences pour notre compatriote Eden Hazard. En effet, le quotidien affirme que la superstar du PSG veut à tout prix jouer sur l’aile gauche… place dévolue au capitaine des Diables rouges quand il prend place dans le onze de Zinédine Zidane. L’ancien joueur du Lille et de Chelsea serait donc en quelque sorte sacrifié sur l’autel d’un caprice farouche de Kylian Mbappé, qui estime que c’est à ce poste qu’il est le plus performant. Eden Hazard n’aurait dès lors pas d’autre choix que de « se réinviter », écrivent nos confrères. Autrement dit, il devra tout simplement dire adieu à son poste de prédilection et envisager un repositionnement de l’autre côté du terrain.

AS va plus loin dans son raisonnement et prédit ni plus ni moins qu’une fin de règne à Eden Hazard. Face à un joueur qui aurait coûté encore plus cher que lui et qui pèserait plus lourd dans la masse salariale du club, le Brainois serait naturellement relégué au second plan. Dans l’ombre du buteur français, avant même d’avoir pu exrimer tout son talent sous le maillot blanc. « L’arrivée de Mbappé mettrait fin à tout », et priverait le numéro 7 des Merengue de ce statut de « successeur » de Cristiano Ronaldo, que les médias ibériques lui avaient logiquement prêté lors de son arrivée au club à l’été 2019…