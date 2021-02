Scène surréaliste en Premier League: l’arbitre décide de valider un but qu’il venait de refuser… avant de l’annuler à nouveau (vidéo)

Nouvelle scène polémique autour de l’arbitrage en Angleterre… Alors que West Bromwich accueillait Brighton et menait 1-0, les Seagulls ont profité d’un coup franc, sur lequel leurs adversaires n’étaient pas prêts pour égaliser via Lewis Dunk. L’arbitre Lee Mason a alors directement pris la décision d’annuler le but… sauf qu’il avait sifflé, et que le coup franc pouvait donc être tiré. Après les plaintes des joueurs de Brighton, et de longues secondes à écouter ce qu’on lui disait dans son oreillette, Mason a décidé finalement de valider le but.

Tous les joueurs de West Brom se sont alors précipités vers lui pour protester, avant qu’il ne choisisse finalement de revenir sur sa décision et annuler le goal… Surréaliste !