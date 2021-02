Glen De Boeck, ancien joueur d’Anderlecht, se confie avant le Clasico: «Je comprends les supporters des Mauves»

La pression est maximale sur les épaules des deux jeunes entraîneurs, Mbaye Leye (38 ans) d’un côté et Vincent Kompany (34 ans) de l’autre. Et peut-être même encore un petit peu plus sur celles du coach bruxellois. Après la défaite 0-2 le week-end dernier face à Courtrai, l’AFSA (Association Francophone des Supporters Anderlechtois) avait d’ailleurs publié un communiqué intitulé : « La coupe est pleine ! ».

Faire preuve de réalisme

« Anderlecht est le plus grand club de Belgique et les supporters voient bien que le FC Bruges est en train de prendre le dessus. Ils n’aiment pas cela et c’est normal. Mais lorsque tu ne prends que 50 % des points en jeu (ndlr : Anderlecht a empoché 42 unités en 28 matches disputés), cela devient vraiment difficile. Vincent a eu une grande carrière de joueur. Il a évolué à Manchester City pendant des années avec les meilleurs footballeurs au monde. Il a une certaine philosophie qu’il a acquise de par son expérience. Mais pour pouvoir la transposer à Anderlecht, il doit avoir le matériel suffisant. Et s’il ne dispose pas de ce matériel, il doit avoir un plan B et faire preuve de réalisme. Car le plus important pour un entraîneur, c’est d’obtenir des résultats positifs. »