Quatre magnifiques jardins où flâner en Belgique

Le retour du beau temps nous donne envie de se balader et de prendre l’air. Et si notre premier réflexe est de se rendre dans les parcs, certains jardins demandent également à être vus. Loin de la foule, du brouhaha de la ville et de l’odeur de pollution, découvrez quelques-uns des plus beaux jardins où sillonner dans notre plat pays.