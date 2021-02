Cristiano Ronaldo taclé par une ancienne star du football italien

C’est un tacle bien senti qu’a glissé Antonio Cassano, passé notamment par la Roma et l’Inter Milan, à Cristiano Ronaldo dans les pages du Corrirere dello Sport ce samedi. Pour l’ancien attaquant italien, le passage du Portugais à la Juve est un échec, et ce malgré les très nombreux buts marqués et les trophées remportés. « Ils l’ont signé pour remporter la Ligue des champions et font pire qu’avant. Le championnat était également gagné sans lui. Il continuera à marquer des buts, mais pour moi, ça reste un échec sur ces trois dernières années. »

Après la défaite contre Porto en Ligue des champions la semaine dernière, Cassano s’en était déjà pris à CR7. « Il a toujours été égoïste. Il se fiche que les autres marquent, il ne vit que pour marquer. Il ne vit pas pour le football, il vit pour ses propres buts, c’est clair. »