Elio Di Rupo sur une troisième vague: «Si c’est le cas, malheureusement ça va être terrible»

Egalement interrogé à propos d’une éventuelle bulle à l’extérieur, M. Di Rupo a clarifié : « Tout cela est prévu. Nous avions déjà réfléchi à ouvrir, notamment avec une bulle extérieure plus importante ; à permettre aux étudiants qui sont dans les hautes écoles de rentrer, à raison de 20 % du nombre d’étudiants ; à faire en sorte que dans l’enseignement secondaire on puisse rentrer vers le 15 mars pour la 3eme et la 4eme. »

Vers une troisième vague ?

Quant à savoir si nous nous dirigeons vers une troisième vague, Elio Di Rupo préfère être clair : « Si c’est le cas, malheureusement ça va être terrible. Si en

revanche, c’est une fausse alerte, que ce nombre va pouvoir se stabiliser, ou peut-être descendre, alors nous reprendrons notre bâton de pèlerin vendredi

prochain en ouvrant des perspectives. » Et d’ajouter : « J’espère que nous ne serons pas dans ce cas-là. Attendons, ayons un peu de patience. Nous allons observer attentivement les chiffres durant une semaine en espérant que nous ne sommes pas dans la troisième vague et alors on pourra avec sérénité ouvrir », détaille-t-il. « On ouvrira par vague : il y aura une vague au mois de mars, une au mois d’avril, et peut-être une au mois de mai ».

Vaccination

Le ministre-président wallon est également revenu sur les problèmes liés à la campagne de vaccination belge : « Ce qu’il s’est produit, ce sont des problèmes informatiques. Je ne les excuse pas, mais dans tout système nouveau et précipité, il y a toujours des difficultés ». Selon Elio Di Rupo, « Tout va se rétablir ».