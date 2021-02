Espagne: nouvelles échauffourées pour protester contre l’arrestation du rappeur Pablo Hasél (photos)

La manifestation, notamment en soutien au rappeur condamné et emprisonné pour des tweets attaquant la monarchie et les forces de l’ordre, mais qui portait globalement d’autres revendications sociales, a réuni plusieurs centaines de personnes, selon un journaliste de l’AFP.

Fourgonnette de police incendiée, poubelles en feu et pillages : onze jours après l’arrestation en Espagne du rappeur Pablo Hasél, les manifestations ne faiblissaient pas à Barcelone, et un nouveau rassemblement a dégénéré samedi en affrontements avec la police.

Les commerces et les banques pris pour cibles

Elle a dégénéré en début de soirée, donnant lieu à des actes de vandalisme et le saccage d’agences bancaires dont l’une a été incendiée, a indiqué la police catalane, qui a évoqué des « émeutiers encapuchonnés » s’en prenant « aux commerces, et en particulier aux banques », et précisant qu’un de ses fourgons de police avait été brûlé, tout comme de nombreuses poubelles ou containers.