Roberto Bautista Agut sait qu’il devra «sortir un grand match» face à David Goffin en finale à Montpellier

«Je suis très content d’être en finale ici», déclare Roberto Baustista Agut. «Je joue bien cette semaine et je suis également heureux de pouvoir partager ces moments avec ma femme et mon jeune fils, qui m’ont beaucoup manqué en Australie. Le premier set a été la clé. Je savais que ce ne serait pas si évident. Il avait gagné beaucoup de matches et il n’avait rien à perdre. Il m’a fallu du temps pour trouver mes repères face à ses frappes puissantes à plat qui rebondissaient peu. Je me suis bien battu pour remporter ce premier set après avoir eu beaucoup de balles de break sans parvenir à les convertir. Cela m’a tranquilisé et ensuite j’ai été bien meilleur».

«Je suis heureux d’avoir gagné trois matches ici après une tournée australienne difficile (NDLR: il s’était retrouvé en quarantaine stricte, avant de s’incliner au premier tour de l’Open d’Australie contre le Moldave Radu Albot) et de m’être offert l’opportunité de remporter un nouveau titre. J’ai réussi à bien tourner la page», a-t-il poursuivi. «David est un grand joueur. Il a beaucoup d’armes. Il jouer vite et cherche à rentrer dans le terrain Je sais que je devrai sortir un grand match et je vais essayer d’être le plus solide et le plus agressif possible pour lui mener la vie dure».