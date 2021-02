Vérone freine la Juventus malgré le 19e but de Ronaldo cette saison en Serie A (vidéo)

Le 19e but en championnat de Cristiano Ronaldo n’a pas suffi: la Juventus Turin, comme à l’aller, a été accrochée par une belle équipe de l’Hellas Vérone (1-1) samedi lors de la 24e journée de Serie A. Ce nul offre l’occasion à l’Inter Milan (53 pts), le leader, de prendre dix points d’avance sur le nonuple champion d’Italie en titre (46 pts) en cas de succès dimanche après-midi à San Siro contre le Genoa (12e).

Bousculée par une belle équipe de Vérone et sauvée d’entrée par son gardien Wojciech Szczesny et son poteau sur une tête Davide Faraoni (7e), la Juve pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score à la reprise: une offrande de Federico Chiesa, l’un des plus dynamiques côté turinois, était convertie par Ronaldo (49e).

Dix-neuvième but pour le meilleur buteur de la Serie A (devant les 17 de Romelu Lukaku) et 766e en match officiel, à une longueur désormais des 767 buts généralement attribués au «Roi» Pelé (lui même en revendique toutefois plus de 1.200).