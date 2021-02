D1A: Zulte Waregem continue sa belle à Courtrai et se hisse à la cinquième place du classement

Zulte Waregem est allé s’imposer à Courtrai samedi dans le cadre de la 29e journée de la compétition. Ante Palaversa (20e, 1-0) avait pourtant ouvert la marque pour les Kerels mais Gianni Bruno sur penalty (23e, 1-1) et Tomas Chorý (65e, 1-2) ont offert la 5e place aux visiteurs (43 points). Courtrai (36 points) occupe la 13e position. La victoire 0-2 à Anderlecht n’a pas empêché Luka Elsner d’aligner Lucas Rougeaux, Timothy Derijck, Julien de Sart et Teddy Chevalier à la place de Trent Sainsbury, Gilles Dewaele, Gaëtan Hendrickx et Habib Gueye. Francky Dury a conservé la confiance aux garçons, qui ont pris 7 sur 9 face à Charleroi, Saint-Trond et le Standard.

A l’extérieur du stade, quelques supporters des Kerels ont lancé un feu d’artifice mais cela a eu un effet positif sur les adversaires. Sur un service de Damien Marcq, Jelle Vossen a frappé au but et sans un super réflexe de Marko Ilic, Zulte ouvrait la marque (3e). Le gardien serbe s’est encore mis en évidence lorsque Derijck a dévié vers son but un centre de Jean-Luc Dompé (13e). Mais Faiz Selemani a profité que Zulte se retrouve à dix suite à la blessure d’Omar Govea pour filer vers le rectangle adverse et servir Palaversa (20e, 1-0).

Zulte n’a pas traîné en chemin et Bruno a égalisé sur un penalty que l’arbitre lui a accordé pour une faute de Derijck (23e, 1-1). La rencontre est restée agréable à suivre avec des allers-retours rapides. Toutefois, les deux équipes, qui essayaient de combiner, ont cherché les occasions de but.