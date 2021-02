Coronavirus: les hospitalisations et nouvelles contaminations toujours en hausse (infographie)

Entre le 21 et le 27 février, il y a eu en moyenne 143,7 admissions à l’hôpital par jour, soit une augmentation de 20 % par rapport à la période de référence précédente. Au total, 1.841 personnes sont hospitalisées en raison du Covid-19, dont 399 (+2 %) aux soins intensifs, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour dimanche matin. Le taux de positivité atteint désormais 6,8 %.

Si, sur la seule journée de vendredi, il y avait eu 204 hospitalisations, un chiffre au plus haut depuis la fin décembre, cet indicateur s’est arrêté à « seulement » 152 samedi, dans la lignée de la moyenne quotidienne enregistrée en début de semaine et qui avoisinait alors les 150 admissions par jour. Il restera à voir si le cap des 200 hospitalisations franchi vendredi est un phénomène qui se reproduira dans les prochains jours et si la baisse constatée samedi n’est pas liée au week-end.